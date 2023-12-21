Вместе с обновлением гибрид Lexus UX сменил индекс с UX 250h на UX 300h. Он стал более мощным.

На рынок Японии выходит улучшенный UX 300h - так отныне называется гибридный UX, которому "повысили" индекс с 250 до 300 вместе с прибавкой к мощности.

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Теперь отдача бензоэлектрической силовой установки составляет 199 лошадиных сил вместо 184 сил, а опционально доступен и дополнительный двигатель на задней оси, который развивает 41 силу вместо прежних семи сил. Продажи обновленного гибрида стартуют в начале 2024 года.

Помимо увеличения мощности, гибридный UX получил и ряд других улучшений. Так, была повышена жесткость кузова, доработаны амортизаторы и тормозная система. Улучшили шумоизоляцию, а система распознавания объектов на дороге лучше "видит" мотоциклистов и велосипедистов. Салон тоже обновили: появилась 12,3-дюймовая панель приборов, а на центральном тоннеле теперь установлен джойстик, не фиксируется. Кроме того, японцам предложат новые варианты отделки интерьера.

Модель пользуется устойчивым спросом. С момента появления на рынке в 2018 году UX разошелся в количестве 340 тысяч экземпляров. Причем 90 процентов из них - это электрифицированные версии (гибриды и электрокары).