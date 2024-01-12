Lexus представляет модель, оснащенную мощным трехцилиндровым двигателем на 300 л.с. Маленький LBX получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая дебютировала в 2024 GR Yaris.

Lexus LBX, выпущенный в прошлом году, является премиальным вариантом Yaris Cross. На Токийском автосалоне 2024 года подразделение Toyota продемонстрировало концепт на базе агрегата G16E-GTS.

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Меньше UX, доступный в Соединенных Штатах, LBX теперь имеет мощность 300 л.с. от 1,6-литрового двигателя с турбонаддувом. Рядный трехцилиндровый мотор выдает 400 Нм крутящего момента. Интересно, что концептуальный производительный кроссовер также носит название Моризо, в честь главы Toyota Акио Тойоды.

В то время как GR Corolla доступна исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, пикантный LBX оснащен недавно разработанной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот гидротрансформатор дебютировал в 2024 GR Yaris на том же Токийском автосалоне в Японии на этой неделе. Подобно своему применению в горячем хэтчбеке, трансмиссия приводит в действие все четыре колеса в маленьком кроссовере.

Известный под полным названием Lexus LBX Morizo RR, шоу-кар от TAS расположен немного ближе к дороге благодаря более жесткой подвеске. Он также имеет более широкий кузов и 19-дюймовые колеса, обутые в шины 235/45 R19. Инженеры установили переднюю подвеску MacPherson и заднюю на двойных рычагах, а также дисковые тормоза на всех колесах. Он также имеет ряд желтых акцентов, как знак фирменного цвета Акио Тойоды.

Высокопроизводительный LBX принесет колоссальное увеличение мощности по сравнению с обычной версией, которая имеет гибридную силовую установку, выдающую лишь 134 л.с. и 185 Нм. Однако Lexus пока не сказал ни слова о потенциальном запуске LBX Morizo RR в серийное производство.