Гібрид від компанії Toyota, попри досить специфічний дизайн, був надзвичайно популярним серед покупців не тільки в США, а й в Україні. Багато охочих імпортували розбиті автомобілі й відновлювали їх. Новий Prius п’ятого покоління може перевершити показники з продажів своїх попередників.

Попередні покоління гібридного седана були найменш привабливими в модельному ряду Toyota. Тепер новий Prius став стильним хетчбеком, й помітно більшим за попередні покоління, які мали кузов седан.

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Представлений у листопаді 2022 року як модель 2023 року, Prius 5-го покоління був визнаний експертами Autoevolution найкращим Північноамериканським автомобілем 2024 року.

Авто пропонує цікавий дизайн, просторий салон та гібридну силову установку з запасом ходу батареї до 70 км. Бензиновий мотор має розхід 4,1 літра на 100 кілометрів. Сукупність цих факторів дозволяє власникам авто рідше відвідувати АЗС.

Силовий агрегат нового Toyota Prius

Декому може здатись, що через таку економічність Prius виявиться повільним автомобілем, однак це не так. Передньопривідний Prius видає 194 кінські сили. В авто використовується технологія класичного гібрида з 2,0 або 1,8-літровим двигуном.

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Топова версія Prius Prime пропонується виключно як плагін-гібрид з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 151 к.с. в поєднанні з електромотором на 163 к.с. Сумарна потужність системи складає 223 к.с., цього достатньо для розгону до 100 км/год за 6,7 секунди.

Toyota заявляє що Prius має об’єм багажника в 575 літри або 674 літрів зі складеними сидіннями другого ряду. Для порівняння: Corolla Hatchback пропонує 504 літри. Отже, гібрид, що на перший погляд здається компактним, цілком може виконувати роль комфортного сімейного автомобіля.

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В США ціна на новий Prius 5-го покоління починається від 27 950 доларів за Prius FWD і 32 975 доларів за Prius Prime. Цей компактний хетчбек доступний багатьом покупцям, а це означає, що для українців, які імпортують авто з США, новий гібрид від Toyota також стане приємною пропозицією.