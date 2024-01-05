Гибрид от компании Toyota, несмотря на довольно специфический дизайн, был чрезвычайно популярным среди покупателей не только в США, но и в Украине. Многие желающие импортировали разбитые автомобили и восстанавливали их. Новый Prius пятого поколения может превзойти показатели по продажам своих предшественников.

Предыдущие поколения гибридного седана были наименее привлекательными в модельном ряду Toyota. Теперь новый Prius стал стильным хэтчбеком, и заметно больше предыдущих поколений, которые имели кузов седан.

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Представленный в ноябре 2022 года как модель 2023 года, Prius 5-го поколения был признан экспертами Autoevolution лучшим Североамериканским автомобилем 2024 года.

Авто предлагает интересный дизайн, просторный салон и гибридную силовую установку с запасом хода батареи до 70 км. Бензиновый мотор имеет расход 4,1 литра на 100 километров. Совокупность этих факторов позволяет владельцам авто реже посещать АЗС.

Силовой агрегат нового Toyota Prius

Некоторым может показаться, что из-за такой экономичности Prius окажется медленным автомобилем, однако это не так. Переднеприводный Prius выдает 194 лошадиные силы. В авто используется технология классического гибрида с 2,0 или 1,8-литровым двигателем.

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Топовая версия Prius Prime предлагается исключительно как плагин-гибрид с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 151 л.с. в сочетании с электромотором на 163 л.с. Суммарная мощность системы составляет 223 л.с., этого достаточно для разгона до 100 км/ч за 6,7 секунды.

Toyota заявляет что Prius имеет объем багажника в 575 литров или 674 литров со сложенными сиденьями второго ряда. Для сравнения: Corolla Hatchback предлагает 504 литра. Так что, гибрид, что на первый взгляд кажется компактным, вполне может выполнять роль комфортного семейного автомобиля.

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В США цена на новый Prius 5-го поколения начинается от 27 950 долларов за Prius FWD и 32 975 долларов за Prius Prime. Этот компактный хэтчбек доступен многим покупателям, а это значит, что для украинцев, которые импортируют авто из США, новый гибрид от Toyota также станет приятным предложением.