Компания Toyota объявила о второй отзывной кампании электромобилей bZ3 в Китае. В сообщении отмечается, что более 25 000 электрических седанов, изготовленных в этом году, неправильно оценивают остаток емкости аккумулятора, а некоторые даже полностью теряют заряд без предупреждения.

Электромобиль Toyota bZ3 дебютировал в октябре 2022 года, а производство в Китае начали в начале марта 2023 года. В апреле начались первые продажи, но в июле состоялся первый отзыв электромобилей. Более 12 000 bZ3 имели неисправность дверных ручек, установленных на электромобили.

В Китае производством электромобилей линейки "Beyond Zero" (Bz) занимается совместное предприятие FAW-Toyota. Сейчас СП собирает два электромобиля: внедорожник bZ4X и седан bZ3.

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Интересно, что модель bZ4X также испытывала отзывную кампанию из-за проблем с фиксацией колес. Однако, проблемы удалось решить, а с разработкой настроек подвески следующей модели bZ3 помогали разработать инженеры из китайского BYD.

Согласно объявлению на вебсайте Государственной администрации Китая по регулированию рынка (SAMR), FAW-Toyota немедленно отзывает 25 815 электромобилей bZ3. Отзыв ссылается на неправильное программирование контроллера управления батареей транспортного средства, что может привести к чрезмерному отклонению оценок остаточной мощности.

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Как отмечается в сообщении, проблема особенно влияет на электромобили Toyota, которые не были полностью заряжены во время нескольких сеансов подряд и ездят на высоких скоростях. В дополнение к неточным оценкам остатка батареи на дисплеях автомобиля, в заявлении Toyota утверждается, что в некоторых случаях электромобиль может полностью терять заряд без каких-либо предупреждений.

FAW-Toyota заявляет, что планирует обновить программное обеспечение контроллера управления батареей в каждом bZ3 EV, который был отозван, с помощью обновления по воздуху (OTA). Данное обновление, конечно что, будет бесплатным для владельцев авто.