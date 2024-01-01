Компанія Toyota оголосила про другу відкличну кампанію електромобілів bZ3 у Китаї. У повідомлені зазначається, що понад 25 000 електричних седанів, виготовлених цього року, неправильно оцінюють залишок місткості акумулятора, а деякі навіть повністю втрачають заряд без попередження.

Електромобіль Toyota bZ3 дебютував у жовтні 2022 року, а виробництво в Китаї почали на початку березня 2023 року. У квітні почались перші продажі, але в липні відбулося перше відкликання електромобілів. Понад 12 000 bZ3 мали несправність дверних ручок, встановлених на електромобілі.

В Китаї виробництвом електромобілів лінійки «Beyond Zero» (Bz) займається спільне підприємство FAW-Toyota. Наразі СП збирає два електромобілі: позашляховик bZ4X і седан bZ3.

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Цікаво, що модель bZ4X також зазнавала відкличної кампанії через проблеми з фіксацією коліс. Однак, проблеми вдалось вирішити, а з розробкою налаштувань підвіски наступної моделі bZ3 допомагали розробити інженери з китайського BYD.

Згідно з оголошенням на вебсайті Державної адміністрації Китаю з регулювання ринку (SAMR), FAW-Toyota негайно відкликає 25 815 електромобілів bZ3. Відкликання посилається на неправильне програмування контролера керування батареєю транспортного засобу, що може спричинити надмірне відхилення оцінок залишкової потужності.

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Як зазначається в повідомленні, проблема особливо впливає на електромобілі Toyota, які не були повністю заряджені під час кількох сеансів поспіль і їздять на високих швидкостях. На додаток до неточних оцінок залишку батареї на дисплеях автомобіля, у заяві Toyota стверджується, що в деяких випадках електромобіль може повністю втрачати заряд без будь-яких попереджень.

FAW-Toyota заявляє, що планує оновити програмне забезпечення контролера керування батареєю в кожному bZ3 EV, який було відкликано, за допомогою оновлення по повітрю (OTA). Дане оновлення, звичайно що, буде безплатним для власників авто.