Toyota BZ3 – спільний проект японської марки та китайської компанії BYD.

Розробка електроседана розпочалася у 2020 році, а через три роки на заводі FAW-Toyota New Energy у Китаї стартувало серійне виробництво моделі.

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Седан Toyota BZ3 – ще одна електрична модель бренду. Він позиціонується як альтернатива Toyota Camry. Габарити моделі 4725 х 1835 х 1475 мм. Розмір колісної бази – 2880 мм. Споряджена маса – 1835 кг.

Екстер’єр BZ3 розроблений у тій самій стилістиці, що й електричний кросовер Toyota bZ4X. У нього яскраво виражений «ніс» із тонкою діодною смугою між фарами, аркоподібний дах, висока віконна лінія та масивні чорні бампери. Задня оптика вирішена аналогічно до передньої.

Інтер’єр седана відрізняється від усіх інших моделей Toyota. У нього «квадратне» кермо і двоповерхова передня панель, розділена по горизонталі декоративною вставкою. Цифрова панель приладів встановлена практично біля лобового скла. Вертикальний 12,3-дюймовий центральний дисплей стоїть окремо. Він підтримує голосове управління та ряд інших сучасних технологій.

Двигун, електричну систему керування та акумуляторну батарею для BZ3 постачає китайська компанія BYD. Седан оснащений синхронним двигуном із постійними магнітами максимальною потужністю 245 к.с. та максимальним крутним моментом,303 Нм. Ємність тягової батареї 49,92 та 65,28 кВт•год. Запас ходу – 517 та 616 км відповідно.

Прийом попередніх замовлень на Toyota BZ3 вже оголошено. Цінник коливається від 27 400 до 31 800 доларів. Постачання новинки на ринок розпочнеться найближчим часом.