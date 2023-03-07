У Китаї збудували мініатюрний позашляховик із зовнішністю Toyota Land Cruiser 300. При цьому автомобіль не має жодного відношення до японського оригінала.

Імовірно, автомобіль зробили в одному з китайських тюнінг-ательє. Підтвердженням цього може бути напис Kuluze на задніх дверях. Для чого компанія збудувала кумедну репліку, невідомо. Можливо, тюнери мають на меті запустити комплект доробок у дрібносерійне виробництво.

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Копія отримала схожу на Land Cruiser 300 передню оптику зі світлодіодними ходовими вогнями, а також схожу решітку радіатора зі сріблястими горизонтальними планками. Крім того, автомобіль обладнаний крихітними колесами та досить великим кліренсом.

У задній частині китайського «Крузака» знаходяться ідентичні із реальним позашляховиком ліхтарі, а також фальшиві патрубки вихлопної системи.