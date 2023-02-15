Компанія Toyota випустила новий хетчбек Agya за ціною, меншою за $9500.

В Індонезії та Малайзії 13-14 лютого дебютувало друге покоління взаємоуніфікованих бюджетних хетчбеків Toyota Agya та Perodua Axia. Perodua - другий за величиною малайзійський автовиробник, Toyota володіє в ньому часткою 25% (через свою дочірню компанію Daihatsu Motor).

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Нові Agya/Axia побудовані на модульній платформі DNGA-A. Шасі, агрегати та всі сталеві штамповані частини кузова у них однакові. Однак блок-фари, ліхтарі та бамперні групи у кожної з моделей свої, вони визначають відмінності в екстер'єрі. Toyota виглядає агресивно, а Perodua – нейтрально. Крім того, для Agya запропонують варіант GR - зі спортивним обважуванням та колесами збільшеного діаметра (R15 замість R14).

Габаритні довжина та ширина Perodua Axia становлять 3760 та 1665 мм відповідно, колісна база – 2525 мм. Щодо попередньої Axia перші два параметри збільшено на 115 та 45 мм, а останній – на 70 мм. Висота стала меншою на 15 мм і в новому поколінні становить 1495 мм, дорожній просвіт знизився на 20 мм - до 150 мм. Toyota розмірів своєї новинки поки не опублікувала, але ясно, що різниця буде лише в габаритах мінімальна через власні бампери.

Зазначається, що салон у Axia/Agya незвичайно просторий для субкомпактного класу: відстань між спинками переднього та заднього крісел складає 910 мм, що можна порівняти з сімейними седанами.

Нову Toyota будуть виробляти в Індонезії на заводі місцевого партнера концерну - компанії ASTRA, модель оснастять 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 88 к.с. і крутним моментом 112 Нм. Трансмісія - з безступінчастим варіатором та переднім приводом.

Випуск Axia розгорнуть у Малайзії на потужностях Perodua, машину запропонують з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 67 к.с. і крутним моментом 91 Нм, він поєднується з варіатором і переднім приводом.

Ціна обох моделей буде починатися від 9,5 тисяч доларів.