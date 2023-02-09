Toyota Grand Highlander отримав три ряди сидінь, та три двигуни на вибір потужністю до 362 к. с.Також є три рівні комплектації, дві гібридні силові установки та стандартний 12,3-дюймовий дисплей.

Коли Toyota Highlander із його трирядними сидіннями недостатньо великий, а Sequoia просто величезний, тепер є третій варіант, щоб втамувати спрагу покупців SUV. Toyota Grand Highlander 2024 року випуску займає місце між вищезазначеними машинами, щоб завоювати сім’ї розкішшю, простором і потужністю.

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Ми почнемо з потужності, але майте на увазі. Попри те, що Grand Highlander дебютував на Чиказькому автосалоні 2023 року, Toyota не готова поділитися всіма подробицями про силові агрегати. Відомо тільки, що є три варіанти двигуна, починаючи з 2,4-літрового чотирициліндрового двигуна з турбонаддувом. Також доступний 2,5-літровий гібридний двигун з чотирма циліндрами, а на вершині піраміди знаходиться Hybrid Max, який видає 362 кінські сили на всі чотири колеса через стандартну систему повного приводу.

Імовірно, Hybrid Max для Grand Highlander — це 2,4-літровий турбодвигун Toyota з електродвигунами, подібний до того, що пропонується в Toyota Crown. Якщо ви виберете найкращий двигун, отримаєте чималий позашляховик, який може розвивати першу сотню за 6,3 секунди та буксирувати 2,3 тонни.

Grand Highlander їздить на платформі Toyota TNGA-K, але це не супергабаритний Highlander. Окрім доступної (і поки що загадкової) трансмісії Hybrid Max, Grand Highlander вирізняється характерним стилем з оригінальною решіткою радіатора і гладкими дверима, майже позбавленими ліній кузова.

Три рівні комплектації – XLE, Limited і Platinum пропонують різні відмінності комплектації та варіанти коліс (починаючи з 18-дюймових). Позашляховики, оснащені трансмісією Hybrid Max, отримують ексклюзивні нижні панелі та подвійний вихлоп.

Переходячи всередину, ми потрапляємо до розкішної частини цієї презентації. Незалежно від комплектації, покупці Grand Highlander отримують сидіння третього ряду «дорослого розміру» з достатнім місцем ззаду для кількох валіз.

Спереду стандартна інформаційно-розважальна система з 12,3-дюймовим сенсорним екраном. Сидіння з електропідігрівом пропонуються в комплектації XLE початкового рівня разом із шістьма зарядними пристроями USB, бездротовим зарядним пристроєм і набором систем допомоги водієві та безпеки Toyota Safety Sense 3.0.

До Grand Highlander Limited додається шкіряне сидіння з підігрівом/вентиляцією спереду та капітанські крісла з підігрівом у другому ряду. Також є кермо з підігрівом, настроювані відсіки у другому ряду на консолі, звукова система JBL з 11 динаміками, датчики паркування, двері з електроприводом тощо. Зовні Limited отримує 20-дюймові колеса та світлодіоди для денних і протитуманних фар. Оберіть трансмісію Hybrid Max і ви також отримаєте розетку потужністю 1500 Вт. Platinum ще багатша. Ми говоримо про проекційний дисплей, панорамні камери, систему допомоги в пробках і багато іншого.

У технічному відділі ми вже згадували про повний набір систем допомоги водієві Toyota. Крім того, Grand Highlander — це позашляховик із підключенням, здатний оновлюватись по повітрю. Мультимедійна система пропонує голосове керування для доступу до різних систем, а також підключених служб, таких як Cloud Navigation і Destination Assist. Підтримується подвійне з’єднання Bluetooth. Toyota пропонує деякі послуги передплати, такі як Remote Connect для активації різних систем (фари, дверні замки або запуск двигуна через смартфон).

«На ринку безсумнівно існує потреба в позашляховику середнього розміру, який надає перевагу комфорту салону в усіх трьох рядах, і Grand Highlander є найкращим варіантом», — сказала віце-президент Toyota з маркетингу Ліза Матераццо. «Ця трирядна модель переносить спадщину Highlander в абсолютно новий простір, а також дотримується нашої обіцянки щодо електрифікації».

Більше інформації про Grand Highlander 2024 року, включно з ціною та датою початку продажу, буде оприлюднено наприкінці літа 2023 року.