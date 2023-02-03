Toyota Grand Highlander стане другим за величиною кросовером марки після Sequoia.

З'явилася нова інформація про Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер японської марки презентують 8 лютого на автосалоні Чикаго. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Читайте також: Toyota готує оновлення для легендарного Land Cruiser 70

На цей раз показали салон Toyota Grand Highlander. Акцент зроблено на великому просторі на третьому ряду – дорослим пасажирам там обіцяють достатньо простору. При цьому стверджується, що залишається ще місткий багажник на сім сумок.

Сімейний кросовер Toyota Grand Highlander досягатиме понад 5 м у довжину і в лінійці марки займе нішу між стандартним Highlander і рамним позашляховиком Toyota Sequoia. Його конкурентами стануть Honda Pilot 2023 та новітня Mazda CX-90. Крім того, у моделі з'явиться покращений побратим від Lexus.

Авто збудовано на подовженій платформі Toyota Highlander. Також стало відомо, що топова версія моделі отримає гібридну установку Hybrid Max з 2,4-літровою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 345 к. с.