Toyota Grand Highlander станет вторым по величине кроссовером марки после Sequoia.

Появилась новая информация о Toyota Grand Highlander. Крупнейший кроссовер японской марки презентуют 8 февраля на Чикагском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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В этот раз показали салон Toyota Grand Highlander. Акцент сделан на большом пространстве на третьем ряду – взрослым пассажирам там обещают достаточно простора. При этом утверждается, что остается еще вместительный багажник на семь сумок.

Семейный кроссовер Toyota Grand Highlander будет достигать более 5 м в длину и в линейке марки займет нишу между стандартным Highlander и рамным внедорожником Toyota Sequoia. Его конкурентами станут Honda Pilot 2023 и новая Mazda CX-90. Кроме того, у модели появится улучшенный собрат от Lexus.

Автомобиль построен на удлиненной платформе Toyota Highlander. Также стало известно, что топовая версия модели получит гибридную установку Hybrid Max с 2,4-литровой турбочетверкой и электромотором общей мощностью 345 л.