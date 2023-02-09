Toyota Grand Highlander получил три ряда сидений, и три двигателя на выбор мощностью до 362 л.с. Также есть три уровня комплектации, две гибридные силовые установки и стандартный 12,3-дюймовый дисплей.

Когда Toyota Highlander с его трехрядными сиденьями недостаточно велик, а Sequoia просто огромна, теперь есть третий вариант, чтобы утолить жажду покупателей SUV. Toyota Grand Highlander 2024 года выпуска находится между вышеперечисленными машинами, чтобы завоевать семьи роскошью, пространством и мощностью.

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Мы начнем с мощности, но имейте в виду. Несмотря на то, что Grand Highlander дебютировал на Чикагском автосалоне 2023 года, Toyota не готова поделиться всеми подробностями о том, что находится под капотом. Мы можем сказать вам, что есть три варианта двигателя, начиная с 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Также доступен 2,5-литровый гибридный двигатель с четырьмя цилиндрами, а на вершине пирамиды находится Hybrid Max, выдающий 362 лошадиные силы на все четыре колеса через стандартную систему полного привода.

Вероятно, Hybrid Max для Grand Highlander – это 2,4-литровый турбодвигатель Toyota с электродвигателями, подобный тому, что предлагается в Toyota Crown. Это среди информации, которая пока недоступна. Если вы выберете лучший двигатель, вы получите большой внедорожник, который может развивать первую сотню 6,3 секунды и буксировать 2,3 тонны.

Grand Highlander ездит на платформе Toyota TNGA-K, но это не супергабаритный Highlander. Помимо доступной (и пока загадочной) трансмиссии Hybrid Max, Grand Highlander отличается характерным стилем с оригинальной решеткой радиатора и гладкой дверью, почти лишенной линий кузова. Наклон крыши практически отсутствует, что придает внедорожнику большее присутствие в профиле. Три уровня комплектации – XLE, Limited и Platinum предлагают разные отличия комплектации и варианты колес (начиная с 18-дюймовых). Внедорожники, оснащенные трансмиссией Hybrid Max, получают эксклюзивные нижние панели и двойной выхлоп.

Переходя внутрь, мы попадаем в роскошную часть этой презентации. Независимо от комплектации, покупатели Grand Highlander получают сиденья третьего ряда "взрослого размера" с достаточным местом сзади для нескольких чемоданов.

Спереди стандартная информационно развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Сидения с электроподогревом предлагаются в комплектации XLE начального уровня вместе с шестью зарядными устройствами USB, беспроводным зарядным устройством и набором систем помощи водителю и безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Grand Highlander Limited включает в себя кожаное сиденье с подогревом/вентиляцией спереди и капитанские кресла с подогревом во втором ряду. Также есть руль с подогревом, настраиваемые отсеки во втором ряду на консоли, звуковая система JBL с 11 динамиками, датчики парковки, двери с электроприводом. Внешне Limited получает 20-дюймовые колеса и светодиоды для дневных и противотуманных фар. Выберите трансмиссию Hybrid Max и вы получите розетку мощностью 1500 Вт. Platinum еще богаче. Мы говорим о проекционном дисплее, панорамных камерах, системе помощи в пробках и многом другом.

В техническом отделе мы уже упоминали о полном наборе систем помощи водителю Toyota. Кроме того, Grand Highlander – это внедорожник с подключением, способный обновляться по воздуху. Мультимедийная система предлагает голосовое управление для доступа к различным системам, а также подключенным службам, таким как Cloud Navigation и Destination Assist. Поддерживается двойное соединение Bluetooth. Toyota предлагает некоторые услуги подписки, такие как Remote Connect для активации различных систем, таких как фары, дверные замки или запуск двигателя через смартфон.

"На рынке несомненно существует потребность во внедорожнике среднего размера, который предпочитает комфорт салона во всех трех рядах, и Grand Highlander является лучшим вариантом", - сказала вице-президент Toyota по маркетингу Лиза Матераццо. «Эта трехрядная модель переносит наследие Highlander в совершенно новое пространство, а также придерживается нашего обещания по электрификации».

Больше информации о Grand Highlander 2024 года, включая цену и дату начала продаж, будет обнародовано в конце лета 2023 года.