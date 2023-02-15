Компания Toyota выпустила новый хэтчбек Agya по цене менее $9500.

В Индонезии и Малайзии 13-14 февраля дебютировало второе поколение взаимоунифицированных бюджетных хэтчбеков Toyota Agya и Perodua Axia. Perodua – второй по величине малазийский автопроизводитель, Toyota владеет в нем долей 25% (из-за своей дочерней компании Daihatsu Motor).

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Новые Agya/Axia построены на модульной платформе DNGA-A. Шасси, агрегаты и все стальные штампованные части кузова у них одинаковые. Однако блок-фары, фонари и бамперные группы у каждой из моделей свои, они определяют отличия в экстерьере. Toyota выглядит агрессивно, а Perodua – нейтрально. Кроме того, для Agya предложат вариант GR – со спортивным обвесом и колесами увеличенного диаметра (R15 вместо R14).

Габаритная длина и ширина Perodua Axia составляют 3760 и 1665 мм соответственно, колесная база – 2525 мм. В предыдущей Axia первые два параметра увеличены на 115 и 45 мм, а последний – на 70 мм. Высота стала меньше на 15 мм и в новом поколении составляет 1495 мм, дорожный просвет снизился на 20 мм – до 150 мм. Toyota размеров своей новинки пока не опубликовала, но ясно, что разница будет лишь в габаритах минимальная из-за собственных бамперов.

Отмечается, что салон Axia/Agya необычайно просторен для субкомпактного класса: расстояние между спинками переднего и заднего кресел составляет 910 мм, сравнимое с семейными седанами.

Новую Toyota будут производить в Индонезии на заводе местного партнера концерна – компании ASTRA, модель оснастят 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 88 л.с. и крутящим моментом 112 Нм. Трансмиссия – с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Выпуск Axia развернут в Малайзии на мощностях Perodua, машину предложат с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 67 л.с. и крутящим моментом 91 Нм, он совмещается с вариатором и передним приводом.

Цена обеих моделей будет начинаться от 9,5 тысячи долларов.