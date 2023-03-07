В Китае построили миниатюрный внедорожник с внешностью Toyota Land Cruiser 300. При этом автомобиль не имеет никакого отношения к японскому оригиналу.

Вероятно, автомобиль совершили в одном из китайских тюнинг-ателье. Подтверждением этого может быть надпись Kuluze на задней двери. Зачем компания построила забавную реплику, неизвестно. Возможно, тюнеры имеют целью запустить комплект доработок в мелкосерийное производство.

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Копия получила похожую на Land Cruiser 300 переднюю оптику со светодиодными ходовыми огнями, а также схожую решетку радиатора с серебристыми горизонтальными планками. Кроме того, автомобиль оборудован крошечными колесами и достаточно большим клиренсом.

В задней части китайского «Крузака» находятся идентичные реальному внедорожнику фонари, а также фальшивые патрубки выхлопной системы.