Частка автомобілів з гібридними силовими установками на українському ринку відносно невелика.

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше у порівнянні з 2021р. Частка нових авто з цієї кількості становила 63%.На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 шт.) Другий за популярністю - Nissan Qashqai (1041 шт.) Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт.) Також у лідерській трійці Toyota Prius (514 шт.) та Chevrolet Volt (468 шт.).