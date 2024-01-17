Доля автомобилей с гибридными силовыми установками на украинском рынке относительно невелика.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых авто, сообщает Укравтопром.

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Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021г. Доля новых авто из этого количества составила 63%. на рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 шт.) Второй по популярности - Nissan Qashqai (1041 шт.) Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт.) Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт.) и Chevrolet Volt (468 шт.).