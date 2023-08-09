Июльский рынок гибридов превзошел показатели в прошлом году. Больше покупали только в 2021 году.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Это рекордный показатель за последние 19 месяцев. Доля новых авто из этого количества составила 62%. На июльском рынке новых легковых автомобилей «гибриды» охватили 18% продаж.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (266 шт.) Второй по популярности – Nissan Qashqai (92 шт.) Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (71 шт.). Также в лидерской тройке Ford C-Max (46 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).