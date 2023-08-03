Доля электрифицированных автомобилей Ferrari выросла более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом 2022 года.

Новый финансовый отчет, опубликованный компанией Ferrari содержит несколько интересных моментов, которыми следует поделиться. Например, на гибриды приходится 43 процента от общего объема поставок во втором квартале 2023 года. Это означает, что доля электрифицированных автомобилей увеличилась более чем вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года.

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Во втором квартале этого года модельный ряд марки включал девять автомобилей с традиционным ДВС и четыре гибрида.

Общий объем поставок за первые шесть месяцев года вырос на 4 процента до 6959 единиц или на 253 дополнительных автомобиля по сравнению с январем-июнем 2022 года. Главный соперник Lamborghini отгрузил 5341 автомобиль за тот же период. Европа, Ближний Восток и Африка была самым большим регионом для Ferrari с 3172 автомобилями. Следующей была Америка с 1831 г. автомобилем, за ней Азиатско-Тихоокеанский регион (1221 автомобиль) и материковый Китай, Гонконг и Тайвань (735 автомобилей).

Ferrari отмечает, что продажам во втором квартале 2023 года поспособствовали 296 GTB, Roma и Portofino M. В том же квартале итальянский автопроизводитель увеличил поставки кабриолетов 296 GTS и 812 Competizione A и отправил первые внедорожники Purosangue их законным владельцам. Кроме того, было продано больше единиц Daytona SP3 из общего количества 599 автомобилей, запланированных к производству.

В последующие годы автопроизводитель из Маранелло будет продолжать предлагать больше гибридов. Ожидается, что преемник 812 избавится от V12, но отчеты утверждают, что замену LaFerrari ожидать не стоит. В 2024 году состоится премьера следующего гиперкара с уменьшенным двигателем, или V8, или даже V6. Сейчас Purosangue работает только с V12, но мы знаем, что лежащая в его основе платформа поддерживает электрификацию, которая может принести плагин-гибридную версию позже этого десятилетия.

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Что касается первого электромобиля Ferrari, то он будет представлен в производственном виде в 2025 году. Генеральный директор компании Бенедетто Винья пообещал, что это будет эмоциональный автомобиль, способный обеспечить уникальный опыт вождения.