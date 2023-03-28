В Украине появился еще один Ferrari SF90 Stradale. Флагманский суперкар марки был замечен в Одессе.

Стоимость этого Ferrari SF90 Stradale составляет не менее 800 000 долларов. Он оснащен опционным пакетом Assetto Fiorano, который включает более жесткую подвеску и снижение массы на 30 кг.

Читайте также: Хакеры атаковали Ferrari и получили конфиденциальные данные обо всех клиентах.

Ferrari SF90 Stradale – самая мощная модель в нынешней линейке марки. Он оборудован 4,0-литровым V8 твин-турбо и тремя электромоторами общей мощностью 1000 л. с.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Вместе с тем, гибрид Ferrari может преодолеть 25 км на электротяге.

Это минимум третий Ferrari SF90 Stradale в Украине. Два других суперкара прописаны в Киеве, причем на одном из них также установлен пакет Assetto Fiorano.