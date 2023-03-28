В Україні з’явився ще один Ferrari SF90 Stradale. Флагманський суперкар марки помітили в Одесі.

Вартість цього Ferrari SF90 Stradale складає не менше 800 000 доларів. Він обладнаний опційним пакетом Assetto Fiorano, який включає більш жорстку підвіску та зниження маси на 30 кг.

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Ferrari SF90 Stradale – найпотужніша модель у нинішній лінійці марки. Він обладнаний 4,0-літровий V8 твін-турбо та три електромоторами загальною потужністю 1000 к. с.

Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальна швидкість складає 340 км/год. Разом із тим, гібрид Ferrari може подолати 25 км на електротязі.

Це мінімум третій Ferrari SF90 Stradale в Україні. Два інших суперкари прописані в Києві, причому на одному з них також встановлено пакет Assetto Fiorano.