Частка електрифікованих автомобілів Ferrari зросла більш ніж удвічі порівняно з другим кварталом 2022 року.

Новий фінансовий звіт, опублікований компанією Ferrari про те, як вона досягла результатів за перші шість місяців року, також містить кілька цікавих моментів, якими варто поділитися. Наприклад, на гібриди припадає 43 відсотки від загального обсягу поставок у другому кварталі 2023 року, що означає, що частка електрифікованих автомобілів збільшилася більш ніж удвічі порівняно з тим самим періодом 2022 року.

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У другому кварталі цього року модельний ряд марки включав дев’ять автомобілів з традиційним ДВС і чотири гібриди.

Загальний обсяг поставок за перші шість місяців року зріс на 4 відсотки до 6959 одиниць або на 253 додаткові автомобілі порівняно з січнем-червнем 2022 року. Головний суперник Lamborghini відвантажив 5341 автомобіль за той же період. Європа, Близький Схід і Африка була найбільшим регіоном для Ferrari з 3172 автомобілями. Наступною була Америка з 1831 автомобілем, за нею Азіатсько-Тихоокеанський регіон (1221 автомобіль) і материковий Китай, Гонконг і Тайвань (735 автомобілів).

Ferrari зазначає, що продажам у другому кварталі 2023 року сприяли 296 GTB, Roma та Portofino M. У тому ж кварталі італійський автовиробник збільшив поставки кабріолетів 296 GTS та 812 Competizione A та відправив перші позашляховики Purosangue їхнім законним власникам. Крім того, було продано більше одиниць Daytona SP3 із загальної кількості 599 автомобілів, запланованих до виробництва.

У наступні роки автовиробник із Маранелло продовжуватиме пропонувати більше гібридів. Очікується, що наступник 812 позбудеться V12, але звіти стверджують, що заміну LaFerrari очікувати не варто. Натомість у 2024 році відбудеться прем’єра наступного гіперкара зі зменшеним двигуном, або V8, або навіть V6. Зараз Purosangue працює лише з V12, але ми знаємо, що платформа, яка лежить в його основі, підтримує електрифікацію, яка може принести плагін-гібридну версію пізніше цього десятиліття.

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Що стосується першого електромобіля Ferrari, то він буде представлений у виробничому вигляді в 2025 році. Генеральний директор компанії Бенедетто Вінья пообіцяв, що це буде емоційний автомобіль, здатний забезпечити «унікальний досвід водіння».