Липневий ринок гібридів перевершив показники минулого року. Більше купували тільки у 2021 році.

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто, повідомляє Укравтопром.

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Це рекордний показник за останні 19 місяців.Частка нових авто з цієї кількості становила 62%. На липневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 18% продажів.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (266 шт.) Другий за популярністю - Nissan Qashqai (92 шт.) Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (71 шт.) Також у лідерській трійці Ford C-Max (46 шт.) і Toyota Prius (42 шт.).