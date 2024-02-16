На ринку електрифікованих автомобілів зараз наявні різні типи гібридних авто: класичні та ті, що підключаються до мережі (PHEV). Дізнатися про відмінності роботи цих двох технологій ви зможете у цьому матеріалі

Плутанина в питанні гібридів є досить серйозною. Автовиробники мають певну провину за це, адже іноді не використовують класифікації, які самі ж придумали. Так, наприклад, мінівен Chrysler Pacifica Hybrid насправді є гібридом, що підключається до мережі, хоча сам автовиробник називає його звичайним гібридом (HEV).

Chrysler Pacifica Hybrid

Коли мова заходить про гібриди, що підключаються до мережі – PHEV, плутанини стає ще більше, адже у деяких людей виникає запитання: “а чи не всі гібриди електричні?”. Відповідь проста – не зовсім так. Правильно буде сказати, що гібрид являє собою електрифіковане авто.

Читайте також: Складено рейтинг електромобілів 2024 року, які проїжджають якнайдалі

Формально відомий як Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV працює як гібрид, але його акумулятор достатньо великий, щоб ви могли його регулярно підключати до електромережі. І тут знову з’являється привід для плутанини, адже деякі автофанати об’єднують PHEV з повноцінними електромобілями під загальним терміном «автомобілі, що підключаються до електромережі».

В цій тезі є частка правди, але електромобілі повинні бути підключені до електромережі (без цього процесу їх використання є неможливим), тоді як PHEV-гібриди можуть використовувати свої двигуни внутрішнього згорання.

Що спільного у класичних та PHEV гібридів?

Ключовим у назвах цих технологій є слово Hybrid, і це вказує на те, що вони поділяють основну інженерну філософію. В обох технологіях використовується двигун внутрішнього згорання та електричний мотор. До того ж в обох технологіях електромотор використовується під час старту з місця, а згодом починає працювати ДВЗ.

В обох системах також активно використовується технологія рекуперативного гальмування. Накопичена енергія під час гальмування зберігається в батареї, аби водій при повторному натиснені на газ міг її використати.

Також цікаво: Що варто знати про рекуперацію в електромобілях

В чому відмінність?

Відмінність полягає в тому, що в класичних гібридах ця батарея – маленька. Акумуляторна батарея PHEV-гібридів приблизно в 10-20 разів більше, ніж акумулятор гібрида. Додаткова ємність дозволяє проїхати на повністю електричному ходу від 30 до 100 км, залежно від розміру батареї, ваги та конфігурації автомобіля.

Mitsubishi Outlander PHEV

На відміну від класичних гібридів, батарею PHEV треба підключати до мережі. Звідси й походить скорочення P в абревіатурі PHEV. Через цю особливість, гібриди, що підключаються до мережі займають середню ланку між чистими електромобілями та автомобілями з ДВЗ.

Також PHEV- гібриди мають перевагу над електромобілями у швидкості зарядки батареї. Все тому, що їхня батарея хоч і більша за ту, що мають класичні гібриди, проте значно менша за батарею електромобілів.

Читайте також: Які гібриди обирають українці: статистика

Однак, більшість PHEV не підтримують можливість зарядки на станціях швидкої зарядки з постійним струмом. Все тому, що їхні батареї недостатньо великі, щоб виправдати додаткову вартість і складність цієї технології.

Висновок

Toyota Prius

Підсумовуючи, можна вивести просту формулу, який саме гібрид обрати. Якщо ви проїжджаєте великі відстані з використанням ДВЗ, проте не маєте часу на постійні зарядки батареї й не використовуватимете весь запасу ходу виключно на електриці, то PHEV не для вас.

Також цікаво: Складено рейтинг легкових гібридів, які споживають мінімум пального

Чудовою альтернативою стане класичний гібрид, який не потребує постійного заряджання, бо не може забезпечити пробіг виключно на електричній тязі, а працює за принципом значної економії палива за допомогою використання електромотора.