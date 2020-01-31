На гибридах Chevrolet Volt американские таксисты наезжают по 500 тысяч км, а неисправных тяговых батарей еще ни один автомеханик не видел. Но действительно ли это авто настолько надежное?

На Chevrolet Volt установлен электродвигатель мощностью 111 кВт с моментом 320 Нм. Литий-ионные аккумуляторы имеют пиковую мощность 136 кВт. Время полной зарядки от обычной электросети – 3-4 часа. Volt работает в режиме электромобиля вплоть до состояния неполной разрядки (30% от емкости аккумуляторов). Этот гибридный автомобиль способен проехать в режиме электромобиля примерно 65 км. Однако это теоретически. На самом деле пробег зависит от температуры окружающей среды и манеры езды.

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Ведущий блога SRT впервые самостоятельно разбирается с гибридом, который подзаряжается, поэтому не вся информация про эту машину верна. Однако в целом обзор подержанного Chevrolet Volt неплохой. Ведь в нем рассказывается, как работает гибридная установка на Chevrolet Volt, насколько надежна тяговая батарея и почему, сколько тратит гибрид на трассе и в городе.

Смотрите видео про Chevrolet Volt:

Напомним, что под названием Chevrolet Bolt – совсем другой автомобиль, это “чистый” электромобиль.