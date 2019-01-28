Американский электромобиль стоит в полтора раза больше Nissan Leaf и имеет значительно больший пробег на одном заряде.

В модельной гамме Chevrolet существует два автомобиля с очень похожими названиями – Volt и Bolt. Это совершенно разные модели: если Volt – это гибридный Plug-In седан, то Bolt – полностью электрический минивэн.

Официально в Украине не продается ни один из них, однако если гибридов на отечественных улицах много, то "электричек" – как говорится "болт". Почему? Об этом расскажут в своем мини-тесте в США украинские блогеры Дмитрий Буряк и Андрей Иванов. Они взяли в американском автосалоне Chevrolet Bolt и провели короткий тест-драйв.

Читайте также: GM прекратит производство Chevrolet Volt

Исходя из него, стоимость нового Chevrolet Bolt в США больше, чем нового поколения Nissan Leaf – $38 780 (электрический "Ниссан" – от $29 990 до $36 200). Однако "Болт" меньше по размерам, хотя и имеет больший пробег – около 350 км на одном заряде против "Лифа". Причина – на Chevrolet Bolt установлена батарея на 60 кВт, в то время как аналогичный по емкости Nissan пока что не продается (его только показали на выставке в Лас-Вегасе).

Относительно потребительских характеристик, то, по мнению блогеров, Chevrolet Bolt не стоит денег, которые за него просят. Твердый пластик салона, некачественная "картинка" дисплея, отсутствие ручек на заднем ряду, небольшой багажник и плохой разгон – за такие деньги эти характеристики могли бы быть и лучшими.

Напомним, во сколько обойдется восстановить разбитый Nissan Leaf.