Американський електромобіль коштує в півтори рази більше Nissan Leaf та має значно більший пробіг на одному заряді.

В модельній гамі Chevrolet існує два автомобіля з дуже схожими назвами – Volt та Bolt. Це зовсім різні моделі: якщо Volt – це гібридний Plug-In седан, то Bolt – повністю електричний мінівен.

Офіційно в Україні не продається жоден з них, однак якщо гібридів на вітчизняних вулицях багато, то "електричок" - як-то кажуть "болт". Чому? Про це розкажуть в своєму міні-тесті в США українські блогери Дмитро Буряк та Андрій Іванов. Вони взяли в американському автосалоні Chevrolet Bolt ат провели короткий тест-драйв.

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Виходячи з нього, вартість нового Chevrolet Bolt в США більша, аніж нового покоління Nissan Leaf – $38 780 (електричний "Ніссан" – від $29 990 до $36 200). Однак "Болт" менше за розмірами, хоча й має більший пробіг – близько 350 км на одному заряді проти у "Ліфа". Причина – на Chevrolet Bolt встановлена батарея на 60 кВт, в той час як аналогічний за ємністю Nissan поки що не продається (його лише показали на виставці в Лас-Вегасі).

Щодо споживчих характеристик, то, на думку блогерів, Chevrolet Bolt не вартий грошей, які за нього просять. Твердий пластик салону, неякісна "картинка" дисплею, відсутність ручок на задньому ряду, невеликий багажник та поганий розгін – за такі гроші ці характеристики могли б бути й кращими.

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