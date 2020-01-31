На гібридах Chevrolet Volt американські таксисти наїжджають по 500 тисяч км, а несправних тягових батарей ще жоден автомеханік не бачив. Чи й справді це авто настільки надійне?

На Chevrolet Volt встановлено електродвигун потужністю 111 кВт з моментом 320 Нм. Літій-іонні акумулятори мають пікову потужність 136 кВт. Час повної зарядки від звичайної електромережі – 3-4 години. Volt працює в режимі електромобіля аж до стану неповної розрядки (30% від ємності акумуляторів). Цей гібридний автомобіль здатний проїхати в режимі електромобіля приблизно 65 км. Однак це теоретично. Насправді пробіг залежить від температури навколишнього середовища та манери їзди.

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Ведучий блогу SRT вперше самостійно розбирається з гібридом, що підзаряджається, тому не вся інформація про цю машину вірна. Однак в цілому огляд вживаного Chevrolet Volt непоганий. Адже в ньому розповідається, як працює гібридна установка на Chevrolet Volt, наскільки надійна тягова батарея та чому, скільки витрачає гібрид на трасі та у місті.

Дивіться відео про Chevrolet Volt:

Нагадаємо, що під назвою Chevrolet Bolt – зовсім інший автомобіль, це “чистий” електромобіль.