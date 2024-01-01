Какие гибриды были самые популярные в июле: статистика

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 56% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: Украинцы все чаще выбирают гибриды и электромобили

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (345 ед.). Второй результат у Toyota Camry (96 ед.). Третий по популярности - Toyota Yaris Cross (73 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (94 ед.). Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (63 ед.) и Kia Niro (56 ед.).