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Украинцы все чаще выбирают гибриды и электромобили

Доля бензиновых авто уменьшается, дизель стабилен, а гибриды и электромобили становятся все более популярными.
Доля гибридов и электромобилей на украинском рынке уверенно растет - Auto24

Suzuki SX4 S-Cross самый популярный среди бензиновых авто

Евгений Гудущан
logo3 июля, 16:10
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В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 71%.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023г.

В то же время доля дизельных авто почти не изменилась – 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%. Также добавил и сегмент электромобилей - с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто – Suzuki SX4;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Электро – Honda M-NV;
  • Авто с ГБО – KIA Sportage.
#Aвтобизнес #Новости