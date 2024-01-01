Украинцы все чаще выбирают гибриды и электромобили

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, сообщает Укравтопром. В прошлом году этот показатель составлял 71%.

Читайте также: Какие гибриды покупают в Украине: статистика

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023г.

В то же время доля дизельных авто почти не изменилась – 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%. Также добавил и сегмент электромобилей - с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: