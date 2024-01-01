Українці все частіше обирають гібриди та електромобілі

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 71%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023р.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%. Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли: