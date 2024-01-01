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Українці все частіше обирають гібриди та електромобілі

Частка бензинових авто зменшується, дизель стабільний, а гібриди та електромобілі стають дедалі популярнішими.
Частка гібридів та електромобілів на українському ринку впевнено зростає - Auto24

Suzuki SX4 S-Cross найпопулярніший серед бензинових авто

Євген Гудущан
logo3 липня, 16:10
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У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 71%.

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Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023р.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,7%. Помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9%. Також додав і сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – Suzuki SX4;
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Гібридні – Toyota RAV-4;
  • Електро – Honda M-NV;
  • Авто з ГБО – KIA Sportage.
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