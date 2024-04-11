Названі найпопулярніші гібриди, які продавались в Україні у першому кварталі поточного року.

В І кв.2024 року автопарк України поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром.

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Це на 59% більше, ніж торік.Частка нових авто в цій кількості становила 51%. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota RAV-4 (480 од.). Другий результат у Toyota Camry (221од.). Третій за популярністю - Nissan Qashqai (164 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 шт.). Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt (138 од.) та Toyota Prius (136 од.).