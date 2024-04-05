Продажі електромобілів Volvo впали на 65 відсотків протягом першого кварталу в США, тоді як гібридні моделі з підзарядкою від електромережі зросли на 45 відсотків.

Volvo є останнім автовиробником, який оприлюднив сильну статистику щодо гібридів на тлі зниження попиту на електромобілі в США до першого кварталу 2024 року. Шведський бренд має позитивний старт зі зростанням продажів у порівнянні з минулим роком на 17 відсотків, а гібриди є лідером.

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Навряд чи статистику продажів від Volvo можна вважати чимось об’єктивним у сенсі трендів. Адже цей виробник піддався тиску «зелених» і відмовився від виробництва надійних та економічних дизельних двигунів. Тож моторна гамма виходить неповною, що певним чином викривляє результати і не дає чіткого уявлення про справжні вподобання покупців.

Зокрема, гібриди Volvo були популярними до кінця березня. Ці моделі зросли на 44 відсотки за період, склавши 7118 одиниць. М’які гібриди зросли на 5 відсотків, очоливши загальний обсяг продажів з 8088 автомобілями. Продажі електромобілів, однак, впали зі скелі. Лише 970 повністю електричних Volvo було продано за перші три місяці 2024 року, порівняно з 2782 у минулому році; падіння на 65 відсотків.

Уся лінійка Volvo для США певною мірою електрифікована, і більшість доступна як гібриди, що підключаються до електромережі. Лише XC40 і V90 Cross Country не мають опції плагіну, а на повністю електричному фронті у Volvo є EX30 , XC40 Recharge, C40 Recharge і флагманський SUV EX90. Серед усіх моделей XC90 отримала найбільше продажів – 4048 лише в березні.

Незважаючи на те, що це не перший автовиробник цього року, який повідомив про високі продажі гібридів, звіт Volvo за перший квартал є, мабуть, найчіткішим поглядом на поточні тенденції серед покупців у США.

Toyota повідомила про дуже високі продажі Prius, у той час як Ford роздув свої рекордні продажі гібридів на чолі з гібридом Maverick, який зріс на 77 відсотків. Чесно кажучи, Ford також повідомив про 86-відсоткове збільшення продажів електромобілів з 20 223 проданими одиницями. Однак великі запаси електромобілів спонукали Ford скоротити виробництво Mach-E та Lightning і запропонувати більш привабливі стимули, тому буде цікаво подивитися, як продажі електромобілів будуть у другому кварталі.

Hyundai може бути винятком. У першому кварталі цього року бренд показав вражаючий приріст продажів електромобілів. Ioniq 5 виявився популярним у продажу, але варто відзначити, що Tucson у гібридному та плагін-гібридному оснащенні встановив рекорд продажів. Hyundai Palisade також встановив рекорд продажів, 25 255 одиниць, що набагато більше, ніж усі продажі електромобілів Hyundai разом узяті.

Варто також зазначити, що в Європі все виглядає інакше. Можливо, попит на електромобілі не так сильно зменшується, про що свідчить продаж Volvo 31 237 повністю електричних автомобілів за перший квартал. Це зростання на 48 відсотків у порівнянні з 2023 роком, перевершуючи продажі плагін-гібридів, які фактично впали на 2 відсотки за цей період.