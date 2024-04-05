Продажи электромобилей Volvo упали на 65 процентов в течение первого квартала в США, тогда как гибридные модели с подзарядкой от электросети выросли на 45 процентов.

Volvo является последним автопроизводителем, который обнародовал статистику по гибридам на фоне снижения спроса на электромобили в США до первого квартала 2024 года. Шведский бренд имеет положительный старт с ростом продаж по сравнению с прошлым годом на 17 процентов, а гибриды являются лидером.

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Вряд ли статистику продаж от Volvo можно считать чем-то объективным в смысле трендов. Ведь этот производитель поддался давлению "зеленых" и отказался от производства надежных и экономичных дизельных двигателей. Поэтому моторная гамма получается неполной, что определенным образом искажает результаты и не дает четкого представления об истинных предпочтениях покупателей.

В частности, гибриды Volvo были популярными до конца марта. Эти модели выросли на 44 процента за период, составив 7118 единиц. Мягкие гибриды выросли на 5 процентов, возглавив общий объем продаж с 8088 автомобилями. Продажи электромобилей, однако, упали со скалы. Только 970 полностью электрических Volvo было продано за первые три месяца 2024 года, по сравнению с 2782 в прошлом году; падение на 65 процентов.

Вся линейка Volvo для США в определенной степени электрифицирована, и большинство доступно как гибриды, подключаемые к электросети. Лишь XC40 и V90 Cross Country не имеют опции плагина, а на полностью электрическом фронте у Volvo есть EX30, XC40 Recharge, C40 Recharge и флагманский SUV EX90. Среди всех моделей XC90 получила больше всего продаж – 4048 только в марте.

Несмотря на то, что это не первый автопроизводитель этого года, который сообщил о высоких продажах гибридов, отчет Volvo за первый квартал является, пожалуй, самым четким взглядом на текущие тенденции среди покупателей в США.

Toyota сообщила об очень высоких продажах Prius, в то время как Ford раздул свои рекордные продажи гибридов во главе с гибридом Maverick, который вырос на 77 процентов. Честно говоря, Ford также сообщил о 86-процентном увеличении продаж электромобилей с 20 223 проданными единицами. Однако большие запасы электромобилей побудили Ford сократить производство Mach-E и Lightning и предложить более привлекательные стимулы, поэтому будет интересно посмотреть, как продажи электромобилей будут во втором квартале.

Hyundai может быть исключением. В первом квартале этого года бренд показал впечатляющий прирост продаж электромобилей. Ioniq 5 оказался популярным в продаже, но стоит отметить, что Tucson в гибридном и плагин-гибридном оснащении установил рекорд продаж. Hyundai Palisade также установил рекорд продаж, 25 255 единиц, что гораздо больше, чем все продажи электромобилей Hyundai вместе взятые.

Стоит также отметить, что в Европе все выглядит иначе. Возможно, спрос на электромобили не так сильно уменьшается, о чем свидетельствует продажа Volvo 31 237 полностью электрических автомобилей за первый квартал. Это рост на 48 процентов по сравнению с 2023 годом, превосходя продажи плагин-гибридов, которые фактически упали на 2 процента за этот период.