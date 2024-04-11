Названы самые популярные гибриды, которые продавались в Украине в первом квартале текущего года.

В І кв.2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром.

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Это на 59% больше, чем в прошлом году. доля новых авто в этом количестве составила 51%. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (480 ед.). Второй результат у Toyota Camry (221ед.). Третий по популярности - Nissan Qashqai (164 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (255 шт.). Также в лидерской тройке: Chevrolet Volt (138 ед.) и Toyota Prius (136 ед.).