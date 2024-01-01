Які гібриди були найпопулярніші у липні: статистика

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 56% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 62% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (345 од.). Другий результат у Toyota Camry (96 од.). Третій за популярністю - Toyota Yaris Cross (73 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (94 од.). Також у лідерській трійці: Toyota RAV-4 (63 од.) та Kia Niro (56 од.).