Чим цікавий гібридний Suzuki Vitara: плюси та мінуси

Денис Василенко – автор YouTube-каналів “Перша Електричка” та “Ідеальне Авто”, та Сергій Матусяк – головний редактор сайту Auto 24, протестували динаміку, практичність, а також електронні асистенти авто, які доступні покупцям починаючи з середньої комплектації.

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Варто також зазначити, що Vitara Hybrid – один з найдоступніших кросоверів в сегменті B-SUV, який оснащується системою повного приводу. До того ж автівка є представником моделей так званого “початкового рівня”, тому може стати ідеальним варіантом для тих, хто вперше хоче спробувати, як це – керувати кросовером.

Водночас система м’якого гібрида робить автівку досить економічною, адже середня витрата палива становить в районі 6,5 л/100 км. Попри це, назвати Vitara Hybrid повільною також досить складно, адже чотирициліндровий 1,4-літровий турбодвигун Boosterjet в парі зі стартер-генератором забезпечують потужність в 129 кінських сил й 235 Нм крутного моменту.

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Двигун працює в парі зі шестиступеневою автоматичною коробкою передач Aisin. Така комбінація в результаті забезпечує непогану динаміку й плавність ходу. Перевірка динаміки показала, що до сотні кросовер з системою повного приводу Allgrip розганяється за 10,1 секунди.

Передньопривідна версія дещо швидша й досягає цієї відмітки приблизно за 9,5 секунд. Досить непоганий результат для кросовера вагою 1344 кілограм. У Suzuki стверджують, що кузов авто не оцинкований, проте проходить гальванічну обробку, що має позитивно вплинути на його стійкість до корозії.

Габаритні розміри моделі наступні: довжина – 4185 мм, ширина – 1775 мм, висота 1595 мм. Колісна база становить 2500 міліметрів. Це означає, що Suzuki Vitara Hybrid – досить невеликий кросовер й знайти місце для його парковки на вузьких вулицях міста не так вже й важко. Попри це, така компактність не мала негативного впливу на об’єм багажника, який становить 375 літрів.

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Спершу може здатись, що це небагато, проте стандартний тест з валізами доводить, що подорожувати з великою кількістю речей на Suzuki Vitara Hybrid цілком можливо. Багажне відділення має ширину в 1031 мм, висоту до полички – 410 мм й довжину в 717 мм. Останній показник можна збільшити до 1651 міліметра, якщо скласти задній ряд сидінь.

Приємною опцією для водіїв є система keyless на кришці багажника. Вона рідко зустрічається навіть на більшості значно дорожчих авто. Кліренс також солідний: як показали тести – близько 200 мм. Щодо ціни Suzuki Vitara Hybrid, варто зазначити, що на ринку України модель представлена у двох комплектаціях: середній GL+ та флагманській GLX.

Це означає, що обидва рівні оснащення пропонують широкий перелік опцій. Вартість комплектації GL+ починається з 932 900 гривень, а GLX – 1 002 900 грн, що за поточним обмінним курсом еквівалентно 22 114 та 23 773 доларів відповідно.

Топова версія відрізняється від середнього рівня оснащення наявністю панорами та деяких електронних асистентів. Таким чином, Suzuki Vitara Hybrid залишається однією з найдоступніших моделей у своєму класі.

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За кермом автівки досить комфортно, проте без компромісів не обійшлося. Модель є представником бюджетного класу, тому не може похизуватися відмінною шумо- та віброізоляцією. Однак, очікувати подібного від конкурентів Vitara також не варто.

Електронні асистенти, такі як моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль та система утримання в смузі працюють цілком прогнозовано та зрозуміло. До того ж їх наявність в такому недорогому автомобілі – це вже досить суттєвий плюс.

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Загалом, Suzuki Vitara Hybrid – це доступне авто, яке має ефективні системи повного приводу та м'якого гібрида. Саме тому цей кросовер стане досить непоганим варіантом для тих, хто шукає економічне авто з усіма необхідними опціями за невелику вартість.