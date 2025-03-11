Новый Volkswagen Teramont Pro доступен в Китае по цене в $37 500

Как сообщает CarNewsChina, Teramont Pro является одной из самых технологичных моделей всей китайской линейки Volkswagen. Фактически, он является родственником Volkswagen Atlas, но отличается наличием третьего ряда сидений.

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Одним из ключевых отличий модели является ее 2,0-литровый турбодвигатель EA888 пятого поколения, работающий в паре с семиступенчатой DSG DQ501 и выдающий мощность в 272 л.с. и 400 Нм крутящего момента, чего достаточно, чтобы кроссовер достигал первой сотни всего за 7,6 секунды.

Кроме того, Teramont Pro оснащен интеллектуальной системой вождения Volkswagen IQ.Pilot нового поколения, поддерживающей такие функции, как адаптивный круиз-контроль, изменение полосы движения, активируемое рычагом, автоматическое избежание препятствий и дополненный ассистент парковки IQ.Drive (включая возможность дистанционной парковки).

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Все сиденья стандартно оснащены функциями подогрева и вентиляции. В то же время водительское кресло дополнительно имеет функцию пневматического массажа, а сиденье переднего пассажира предлагает “полуоткинутый режим”. Сиденья третьего ряда имеют электрическое складывание, что позволяет увеличить объем багажника с 286 до 2427 литров.