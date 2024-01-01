Volkswagen представил бюджетный электромобиль под названием IDEVERY1

Как отмечает Volkswagen, новый концептуальный ID.EVERY1 является косвенным потомком VW Beetle и VW UP!, и будет обеспечивать доступную мобильность для миллионов людей. Автопроизводитель ожидает, что низкая цена до 20 тысяч евро сделает машину настоящим “народным автомобилем”.

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Об этом также свидетельствует и название модели, которая означает “ID для каждого”. Серийная версия автомобиля появится уже в 2027 году. В то же время дебют его старшего брата – ID.2all,(название которого можно перевести как “ID для всех”), запланирован на 2026 год. Он будет представителем высшего сегмента электромобилей с ценой до 25 тысяч евро.

Обе модели являются частью нового семейства электрических городских автомобилей с передним приводом и основаны на платформе MEB Entry. После выхода этих двух автомобилей на рынки, европейская линейка бренда Volkswagen будет насчитывать самые разнообразные модели различных сегментов с различными типами силовых установок.

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Дизайн нового ID.EVERY1 можно охарактеризовать как четкий и безошибочный. Он не имеет сложных линий и отличается общей простотой, в частности одинаковой графикой фар и фонарей. В то же время интерьер новинки выглядит достаточно не бюджетно. Главное внимание привлекает большой центральный дисплей и тонкая цифровая панель приборов.

Volkswagen говорит, что серийная версия модели станет первой во всей VW Group, что будет иметь принципиально новое программное обеспечение, которое будет поддерживать новые функции в течение всего жизненного цикла автомобиля. Также автопроизводитель отметил, что даже после приобретения нового автомобиля маленький Фольксваген все еще можно индивидуально адаптировать к потребностям клиента.

Концептуальный автомобиль развивает максимальную скорость в 130 км/ч и имеет электромотор мощностью 70 кВт (95 л.с.). Запас хода модели составит не менее 250 километров. Volkswagen ID. EVERY1 имеет длину в 3880 миллиметров.

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Это означает, что он больше VW UP! С длиной в 3600 мм, но меньше своего брата ID. 2all (4050 мм) и текущий Polo (4074 мм). Внутри компактного городского электромобиля могут разместиться до 4 человек, а объем багажника составляет 305 литров.