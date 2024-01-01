Volkswagen презентовал еще один компактный кроссовер

Carscoops отмечает, что модель построена на базе Polo и в линейке автопроизводителя на рынке Бразилии будет позиционироваться ниже Nivus и T-Cross, занимая роль самого доступного SUV бренда в регионе. Публичный дебют Tera состоялся во время карнавала в Рио-де-Жанейро 2 марта, а выход на рынок запланирован на первую половину 2025 года.

Читайте также: Volkswagen обновит свой самый маленький компактный кроссовер

Несмотря на компактную длину около 4 метров, новинка выглядит как крепкий внедорожник благодаря удачным пропорциям. Кроссовер имеет общепринятый дизайн Volkswagen, дебютировавший с новым Tiguan, в частности, рельефные крылья, тонкую решетку радиатора со светодиодными фарами и большой бампер. В то же время задняя часть оснащена небольшими фонарями, что объединены черной полосой.

В салоне есть цифровая панель приборов с отдельным дисплеем мультимедиа, а также руль и модуль управления климат-контролем с физическими кнопками. Несмотря на большое количество пластика, бюджетный характер Tera не такой очевидный, как у Polo.

Также интересно: Новый Volkswagen ID.4 в Китае теперь стоит меньше 20 тысяч долларов

Кроме того, автопроизводитель пообещал, что стандартный список оснащения будет включать современные функции подключения, беспроводную зарядку, контурную подсветку и пакет ADAS. Volkswagen не обнародовал полные технические характеристики Tera.

Однако, известно, что под капотом модели размещен 1,0-литровый трехцилиндровый двухтопливный турбомотор, что в зависимости от версии работает в паре как с механической, так и с автоматической коробками передач. VW Tera полностью разработана и будет производиться в Бразилии. Хотя автопроизводитель еще не сообщил о наличии за пределами Бразилии, ожидается, что Tera будет представлена на других рынках в ближайшее время.