Новый T-Cross выпускается со значительно расширившимся стандартным оборудованием и обновлением технологий. Базовая цена в Германии: от 23 250 евро. Поставки планируются в первом квартале 2024 года.

Дизайн обновленного T-Cross был усовершенствован, а стандартные светодиодные фары и задние светодиодные фонари также стали новыми. Кроме того, в салоне автомобиля есть новая приборная панель с поверхностями высшего качества и информационно-развлекательная система нового поколения.

Читайте также: Volkswagen ID.4 обновили: добавили мощности и прошили мультимедийку

Новый T-Cross будет предлагаться с тремя бензиновыми двигателями с турбонаддувом (TSI). Они производят 70 кВт (95 л.с.), 85 кВт (115 л.с.) и 110 кВт (150 л.с.) соответственно.

На выбор есть четыре варианта оборудования: T-Cross, Life и две топовые версии: Style (элегантная) и R-Line (спортивная). Три цвета Grape Yellow, Clear Blue Metallic и Kings Red Metallic являются новыми. Volkswagen T-Cross Style доступен в Германии от 29465 евро, T-Cross R-Line от 30740 евро.

Всего за три года было продано около 1,2 миллионов единиц Volkswagen T-Cross.