Новий T-Cross випускається зі значно розширеним стандартним обладнанням і оновленням технологій. Базова ціна в Німеччині: від 23 250 євро. Постачання планується розпочати в першому кварталі 2024 року.

Дизайн оновленого T-Cross був вдосконалений, а стандартні світлодіодні фари та світлодіодні задні ліхтарі також стали новими. Крім того, в салоні автомобіля є нова панель приладів із поверхнями вищої якості та інформаційно-розважальна система нового покоління.

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Новий T-Cross буде пропонуватися з трьома бензиновими двигунами з турбонаддувом (TSI). Вони виробляють 70 кВт (95 к.с.), 85 кВт (115 к.с.) і 110 кВт (150 к.с.) відповідно.

На вибір є чотири варіанти обладнання: T-Cross, Life і дві топові версії Style (елегантна) і R-Line (спортивна). Три кольори Grape Yellow, Clear Blue Metallic і Kings Red Metallic є новими. Volkswagen T-Cross Style доступний у Німеччині від 29 465 євро, T-Cross R-Line від 30 740 євро.

Всього за три роки було продано близько 1,2 мільйона одиниць Volkswagen T-Cross.