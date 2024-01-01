Volkswagen обновит свой самый маленький европейский кроссовер

Volkswagen Taigo, продающийся в Южной и Центральной Америке под названием Nivus, фактически, является типичным представителем компактных кроссоверов B-сегмента, поэтому похож на хэтчбек с повышенным клиренсом. Однако, на фоне конкурентов, таких как, например, Ford Puma, он выглядит довольно мрачно.

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Как отмечает Carscoops, новые шпионские снимки свидетельствуют о том, что Volkswagen готовится к дебюту рестайлинговой версии модели. На фотографиях заметно, что тестовый прототип не будет иметь последнего языка дизайна бренда, дебютировавшего с новым Tiguan.

Кроссовер, похоже, сохранит свою хромированную решетку радиатора. В то же время графика оптики и ДХО будет изменена. Вероятно, мы увидим ее уже после дебюта обновленного Taigo позже в этом году. Изображений интерьера нет, но ожидать кардинальных изменений не стоит.

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Силовые агрегаты автомобиля также не претерпят кардинальных изменений. Кроссовер доступен с турбомоторами с объемами в 1,0 и 1,5 литра, имеющих мощность в 95, 110 и 150 лошадиных сил соответственно и работают в паре с “механикой” на 5 или 6 передач, или 7-ступенчатой DSG в зависимости от версии.