Новый Volkswagen Passat уже доступен в Украине: какая цена

Новый Volkswagen Passat B9 является первой моделью в Украине, оснащенной новым 1,5-литровым турбомотором eTSI evo2 с системой мягкого гибрида мощностью 150 лошадиных сил.

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Кроме этого силового агрегата, покупатели также смогут выбирать из уже привычных 2,0-литрового TSI на 204 л.с., или дизеля TDI на 150 “лошадей” с таким же объемом. Все двигатели работают в паре с семиступенчатой DSG, передающей мощность на переднюю ось.

Volkswagen Passat предлагается в Украине в двух комплектациях: Business и Elegance. Модель начального уровня имеет довольно неплохое оснащение, включающее светодиодные фары в паре с ДХО, двойные стеклопакеты, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, электропривод багажника, трехзонный климат-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски и 12,9-дюймовый дисплей мультимедиа.

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Он имеет поддержку беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. В таком исполнении Passat также имеет все передовые системы безопасности, в частности, Side Assist, Front Assist, Lane Assist, Front&Rear Traffic Alert и Park Assist Plus с камерой заднего вида. Стоимость Passat в комплектации Busines составляет от 1 669 583 гривен, что по текущему обменному курсу эквивалентно $40 143.

В то же время в комплектации Elegance модель имеет матричную оптику IQ.Light, систему кругового обзора, другие передние сиденья, подогрев заднего ряда и лобового стекла, навигацию и 17-дюймовые диски. Ее стоимость начинается от 1 880 470 гривен ($45 213). Прием заказов на новый Volkswagen Passat в Украине уже открыт.