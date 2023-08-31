Модель будет выпускаться только в одном типе кузова – универсал и называется традиционно – Passat Variant.

Volkswagen представляет первые фотографии и факты о совершенно новом Passat. Основное внимание уделяется мощному аэродинамическому дизайну, новым высокоэффективным приводам, высокому качеству и множеству новых технологий.

Автомобиль будет впервые показан публике на выставке IAA Mobility в Мюнхене (с 5 по 9 сентября 2023 г.). Новый Passat будет представлен в качестве универсального варианта в первом квартале 2024 года. С более чем 34 миллионами проданных единиц во всем мире Passat является самым продаваемым Volkswagen за все времена после Golf и впереди Beetle.

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Производитель утверждает, что сделал совершенно новый, но типичный Passat. Дизайн явно напоминает Passat, явно Volkswagen, но новый со всех точек зрения. Линейка трех новых подключаемых к электросети гибридных двигателей и пяти вариантов бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом – дань моде на экологичность и производительность.

Тихий и просторный Passat Variant предлагает высокий уровень комфорта во время путешествий и дополнительно будет доступен с новым адаптивным управлением шасси (DCC Pro) и новыми сиденьями ergoActive (с пневматическим точечным массажем).

Интуитивно понятные функции оцифрованного ландшафта кабины – совершенно новая разработка. Новый Passat также может дополнительно парковаться самостоятельно и преодолевать большие расстояния в режиме вспомогательного вождения.

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Среди новинок силовых агрегатов – два совершенно недавно разработанных гибридных привода (eHybrid) с системной мощностью 150 кВт (204 л.с.) и 200 кВт (272 л.с.). В сочетании с новой батареей емкостью 19,7 кВт/ч они обеспечивают пробег на электричестве около 100 км. Такое расстояние превращает новый Passat Variant в электромобиль для повседневной жизни – это дополнительно обеспечивается коротким временем зарядки, поскольку аккумулятор теперь можно заряжать в зарядных точках переменного тока с мощностью 11 кВт вместо предыдущих 3,6 кВт.

Passat Variant eHybrid можно даже заряжать до 50 кВт на станциях быстрой зарядки постоянного тока. Кроме того, соединение электродвигателя и нового экономичного бензинового двигателя с турбонаддувом (1.5 TSI evo2) обеспечивает общий запас хода около 1000 км.

Кроме того, на борту Passat есть 48-вольтный смягченный гибридный привод (eTSI со 110 кВт/150 л.с.), который превращает кинетическую энергию в электрическую и позволяет «двигаться накатом» без использования двигателя внутреннего сгорания.

Два турбобензиновых двигателя мощностью 150 кВт (204 л.с.) и 195 кВт (265 л.с.) (2.0 TSI), а также три турбодизеля (2.0 TDI) мощностью 90 кВт (122 л.с.), 110 кВт ( 150 л.с.) и 142 кВт (193 л.с.) дополняют линейку силовых агрегатов. Автоматическая коробка передач с прямым переключением передач (DSG) является стандартной. Версии с мощностью 195 кВт и 142 кВт в стандартной комплектации оснащены интеллектуально управляемой системой полного привода 4MOTION; все остальные модели имеют передний привод.



Volkswagen полностью переработал качественный салон. Особенно впечатляет четко организованный большой горизонтальный дисплей, хотя и изготовитель не придает его точному размеру. MIB4 служит здесь технической платформой. Последнее поколение «модульной информационно-развлекательной матрицы» обеспечивает интуитивно понятное управление, последовательно адаптированное к пожеланиям водителей Volkswagen.

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Новый Passat Variant выйдет с усовершенствованным набором самых современных систем помощи. Спектр систем помощи при парковке новый. В них входят опциональные Park Assist Plus, Park Assist Pro и функция памяти для Park Assist Pro. Благодаря Park Assist Pro новый Passat Variant может въезжать на парковочные места и выезжать от них с помощью дистанционного управления с помощью смартфона.

Если у Passat есть функция памяти для Park Assist Pro, система по запросу может записать и сохранить последние 50 метров поездки. Когда автомобиль снова достигает того же положения – например, у подъезда к навесу дома – он предлагает выполнить маневр парковки. Также возможен самостоятельный выезд с парковочного места.

Кстати говоря как Volkswagen самостоятельно паркуется: видео

В новом Passat Variant переключение передач теперь производится с помощью переключателя на рулевой колонке с интуитивно понятным принципом работы: переключатель возвращается вперед в положение «D» для движения вперед и назад в положение «R» для движения задним ходом, а стояночный тормоз включен. активируется нажатием боковой кнопки переключателя.

Адаптивное управление шасси DCC Pro представляет новый уровень технологии подвески. Она базируется на двухклапанной технологии, впервые используемой в Volkswagen.

Сидения ergoActive Plus с пневматической 10-камерной функцией точечного массажа также предлагают высокий уровень комфорта во время поездки. Благодаря удлиненной на 50 мм колесной базе, а также на 50 мм большему пространству для ног сзади и объему багажного отделения до 1920 литров, Passat Variant идеально подходит как универсальный автомобиль для бизнеса и отдыха.