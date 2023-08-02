Если в последние несколько лет подержанный Volkswagen Passat был безоговорочным лидером среди автомобилей, которые пополняли украинский авторынок из-за рубежа, то сейчас эта модель аж на четвертом месте рейтинга.

В июле украинцы приобрели 101,3 тыс. подержанных автомобилей. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и на 1,1% больше, чем в июне-2023, утверждают эксперты Института исследований авторынка. Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке: 81,8% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (82,8 тыс.). Доля импорта легковушек с пробегом из-за границы составила 18,2% (18,5 тыс.), что оказалось максимальным показателем с декабря-2022. Количественно же результат оказался самым большим с августа-2022 (тогда зарегистрировали 19,4 тыс. импортных легковушек с пробегом).

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Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек в июле традиционно возглавил бренд Volkswagen. Таких автомобилей зарегистрировали 3,7 тыс., что составило 19,9% общего количества.

Второе место занял бренд Renault с долей 9,9% (1,9 тыс.). На третьем месте разместился Nissan (7,6%, 1,4 тыс.). Четвертую строчку заняла Skoda (7,6%, 1,4 тыс. шт.). Бренд Audi занял пятое место (6,9%, 1,3 тыс. шт.).

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Однако среди моделей многолетний лидер рынка подержанных машин Volkswagen Passat уступил конкурентам. Уже несколько месяцев подряд новым лидером "свежепригнанных" легковушек с пробегом остается Volkswagen Golf – в июле таких привезли 1,4 тыс. шт. На втором месте, как и в прошлом месяце, разместилась Skoda Octavia (889 шт.), на третьем – Renault Megane (729 шт.). Бывший многолетний лидер импорта, подержанный Volkswagen Passat (711 шт.) по итогам июля остается на четвертом месте. Закрывает первую пятерку Renault Scenic (522 шт.).



Топ-20 самых популярных импортных автомобилей с пробегом, июль 2023 года.