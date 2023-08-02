Якщо протягом останніх кількох років вживаний Volkswagen Passat був беззаперечним лідером серед автомобілів, які поповнювали український авторинок з-за кордону, то зараз ця модель аж на четвертому місці рейтингу.

У липні українці придбали 101,3 тис. вживаних автомобілів. Це на 11,6% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, і на 1,1% більше, ніж у червні-2023, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку. Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку: 81,8% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (82,8 тис.). Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 18,2% (18,5 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022. Кількісно ж результат виявився найбільшим з серпня-2022 (тоді зареєстрували 19,4 тис. імпортних легковиків з пробігом).

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Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг “свіжопригнаних” вживаних легковиків в липні традиційно очолив бренд Volkswagen. Таких автомобілів зареєстрували 3,7 тис., що склало 19,9% від загальної кількості.

Друге місце зайняв бренд Renault із часткою 9,9% (1,9 тис.). На третьому місці розмістився Nissan (7,6%, 1,4 тис.). Четверту сходинку посіла Skoda (7,6%, 1,4 тис. шт.). Бренд Audi зайняв п’яте місце (6,9%, 1,3 тис. шт.).

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Однак серед моделей багаторічний лідер ринку вживаних авто Volkswagen Passat поступився конкурентам. Вже кілька місяців поспіль новим лідером “свіжопригнаних” легковиків з пробігом залишається Volkswagen Golf – у липні таких привезли 1,4 тис. шт. На другому місці, як і минулого місяця, розмістилася Skoda Octavia (889 шт.), на третьому — Renault Megane (729 шт.) Колишній багаторічний лідер імпорту, вживаний Volkswagen Passat (711 шт.) за підсумками липня залишається на четвертому місці. Закриває першу п’ятірку Renault Scenic (522 шт.).



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом, липень 2023 року