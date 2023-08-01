Кількість продажів нових авто продовжує збільшуватись. Зараз результати липня можна порівнювати з липнем 2015 року.
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня минулого року, повідомляє Укравтопром.
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Від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.
В рейтингу марок вже третій місяць поспіль не змінюється лідерська трійка.
- Першість на ринку утримує Toyota – 883 шт.
- На другому місці залишається Renault – 564 шт.
- Третій результат у Volkswagen – 525 шт.
- Також у ТОП-5 місяця потрапили Skoda (493 шт.) та BMW (385 шт.).
Титул бестселера українського ринку нових легковиків зберігає за собою компактний кросовер Renault Duster, який у липні обрали 552 покупця.
Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано 32,4 тис. нових легкових авто, що на 51% більше, ніж за аналогічний період 2022р.