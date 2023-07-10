За пів року український парк електромобілів поповнили 12,6 тис. авто, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

З січня по червень поточного року український парк вуглецево-нейтрального транспорту поповнили 12,6 тис. електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром.

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З них: нових – 2,8 тис. од., вживаних – 9,8 тис. од.

Відносно результату І півріччя 2022р., кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Водночас частка нових машин в реєстраціях BEV зросла з 18% (у першому півріччі 2022 р.) до 22%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку:

Volkswagen ID.4 – 899 од.;

Dongfeng/Honda M-NV – 497 од.;

Volkswagen ID.6 – 168 од.;

Honda е – 146 од.;

BMW iX – 87 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 1921 од.;

Volkswagen е-Golf - 940 од.;

Tesla Model 3 - 908 од.;

Volkswagen ID.4 – 724 од.;

Tesla Model Y – 637 од.

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