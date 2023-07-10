За полгода украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тыс. автомобилей, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июнь текущего года украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнил 12,6 тыс. электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром.

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Из них: новых – 2,8 тыс. ед., подержанных – 9,8 тыс. ед.

Относительно результата I полугодия 2022г., количество электромобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, увеличилось втрое.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в I полугодии 2022г.) до 22%.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке:

Volkswagen ID.4 – 899 ед;

Dongfeng/Honda M-NV – 497 ед.;

Volkswagen ID.6 – 168 ед.;

Honda е – 146 ед.;

BMW iX – 87 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 1921 ед.;

Volkswagen е-Golf – 940 ед.;

Tesla Model 3 – 908 ед.;

Volkswagen ID.4 – 724 ед.;

Tesla Model Y – 637 ед.

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